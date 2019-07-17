Вакарчук заявил о готовности идти в Правительство Украины

При этом он отметил, что вести разговоры о создании коалиции с другими политическими силами пока не планируется.

Украинский музыкант Святослав Вакарчук, также являющийся лидером партии "Голос", заявил, что после проведения выборов в Верховную раду готов идти работать в правительство.

— Иногда меня спрашивают: вы готовы идти в правительство? Готовы. Но правительство создаёт коалиция, а коалиция создаётся на базе коалиционного соглашения, которое ещё сначала надо обсудить, всем подтвердить, нарисовать красные линии, найти механизм, что будет, если кто-то выходит за эти красные линии, и так далее, — сказал он в интервью интернет-телеканалу "Громадское".

Несмотря на то что будущие союзники пока не определены, Вакарчук однозначно заявил, что его партия не будет рассматривать вопрос объединения с партиями, которые не поддерживают "украинский европейский путь", например с "Оппозиционной платформой — За жизнь". И отметил, что считает подобные обсуждения перед голосованием лишь политическим пиаром.

При этом он готов сесть за стол переговоров с другими партиями, которые нацелены на вступление Украины в ЕС и НАТО, а также декларируют прочие вещи, которые важны для партии "Голос", — демонополизацию, борьбу с манипуляциями СМИ, спуск депутатов с небес на землю, то есть выступают за создание условий, при которых они действуют как обычные люди, граждане.

Во время своего прошлого интервью украинский политик Святослав Вакарчук предложил давать до 15 лет лишения свободы для не уполномоченных Киевом переговорщиков с Россией.