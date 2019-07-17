Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд

Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с $12,136 млрд до $12,024 млрд. Об этом свидетельствуют данные Минфина США.

При этом в мае на долю долгосрочных облигаций пришлось $5,250 млрд по сравнению с $5,832 млрд в апреле, а краткосрочных — $6,774 млрд по сравнению с апрельскими $6,304 млрд.

Россия стала резко сокращать свои вложения в американский государственный долг весной 2018 года. Так, в апреле 2018-го вложения сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.

Крупнейшими держателями государственных бумаг США являются Китай с $1,11 трлн и Япония с $1,10 трлн.

Россия за пять лет уменьшила долю расчётов в долларах почти на 13%