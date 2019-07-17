Лавров: В тюрьмах Ирака находится 66 россиянок

В стране также до сих пор находится около 30 детей, которых планируется возвратить в ближайшие месяцы.

Россия следит за ситуацией с 66 россиянками, которые находятся в тюрьмах Ирака по различным обвинениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

По его словам, Россия уже смогла вернуть на родину 90 детей, однако в Ираке до сих пор находится около 30, которых планируется возвратить в ближайшие месяцы.

Однако ситуация с их матерями сложнее, поскольку они все были осуждены за нарушение иракских законов: нелегальное пересечение границы, незаконное нахождение на территории страны, участие в террористической деятельности.

— В тюрьмах находится 66 российских гражданок. Посольство России в Багдаде в постоянном режиме отслеживает ситуацию с задержанными, оказывает им необходимую помощь, — сказал министр.

Лавров напомнил, что проработка вопроса о проведении гуманитарной операции по возвращению в Россию из Ирака несовершеннолетних граждан началась с осени 2017 года, когда начала поступать информация о задержании россиянок с детьми в ходе антитеррористической операции в Мосуле.

Для координации данные работы создали комиссию при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Анне Кузнецовой. С компетентными органами Ирака был согласован порядок действий по возвращению детей на родину. В том числе ведётся работа по обнаружению детей и установлению их родства.

На прошлой неделе специальный рейс МЧС доставил в Россию из Ирака 33 российских ребёнка, чьи матери находятся в иракских тюрьмах.