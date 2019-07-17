Трёхлетний мальчик утонул в жироуловителе около кафе в США

После нескольких неудачных попыток привести ребёнка в чувство врачи констатировали его смерть.

Трагической смертью завершился поход с мамой к ней на работу в закусочную для трёхлетнего мальчика из Рочестера, который 15 июля провалился в резервуар для очистки сточных вод от жиров и утонул. Об этом сообщает CTV.

По данным полиции, пропажу мальчика заметили около 11 часов утра по местному времени, а спустя несколько минут один из свидетелей вытащил его тело из ямы диаметром около метра, которая была заполнена отходами с кухни. После нескольких неудачных попыток привести мальчика в чувство врачи констатировали его смерть.

По предварительным данным, причиной трагедии послужило то, что люк, накрывающий резервуар, не был закрыт должным образом, из-за чего ребёнок смог в него угодить. После ЧП на месте были проведены работы по благоустройству, чтобы сделать люк более заметным.

Crews have now arrived and appear to be digging out part or all of the grease trap that the little boy fell through this morning. @news10nbc pic.twitter.com/mN9iHZJo5a — Jennifer Lewke (@WHEC_JLewke) 15 июля 2019 г.

Спустя несколько часов после того, как всё произошло, на месте гибели мальчика появился небольшой плюшевый мишка, а позже и цветы. К настоящему моменту по факту гибели ребёнка никому не предъявлены обвинения.

Two people just stopped by, one to say a prayer, and another to place this bear next to the grease trap. Both did not know the family. pic.twitter.com/Bpp1CQwg8F — Rich Healey (@r_heals13) 15 июля 2019 г.

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