Лавров заявил, что Россия не навязывает своё гражданство жителям Донбасса

В результате блокады, объявленной Киевом, жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей оказались в невыносимых условиях.

Россия не навязывает свои паспорта жителям Донецкой и Луганской областей, а предпринимает усилия по защите граждан от дискриминационных действий украинских властей. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью изданию "Аргументы и факты".

— Каждый житель Донбасса принимает решение сам. Более того, в нашем шаге нет ничего нового. Целый ряд государств Европы — например, Польша, Венгрия, Румыния — на протяжении многих лет осуществляют эту практику, — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Как отметил Лавров, в результате блокады, объявленной Киевом, люди, живущие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, оказались в невыносимых условиях. Их отрезали от социальных пособий, зарплат, пенсий, системы банковских услуг, здравоохранения и образования.

— Лишили электоральных прав — на территориях не были организованы ни избиркомы, ни избирательные участки. Иными словами, Киев сделал жителей данных районов де-факто лицами без гражданства, — напомнил Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что в такой ситуации Москва должна была поддержать жителей Донбасса, исходя из чисто гуманитарных соображений, чтобы те могли решать свои насущные проблемы.