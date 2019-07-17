Россиянин Макеев получил 37,5 года тюрьмы за убийство в Мексике

Кроме того, он должен будет заплатить 405 тысяч мексиканских песо в виде компенсации.

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37 с половиной годам тюрьмы за умышленное убийство местного жителя, произошедшее в городе Канкун в мае 2017 года, сообщила Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо во вторник, 16 июля.

— Он также должен будет заплатить 405 тыс. мексиканских песо ($21 тыс.) в виде компенсации, — сказано в сообщении прокуратуры.

19 мая 2017 года несколько сотен жителей города Канкун пришли к дому Макеева, чтобы выразить недовольство из-за того, что россиянин оскорблял граждан латиноамериканской страны. Словесный конфликт перешёл в драку, в результате которой был убит 20-летний мексиканец, а сам Макеев получил черепно-мозговую травму и оказался частично парализован. 15 мая 2019 года суд признал россиянина виновным в убийстве местного жителя.