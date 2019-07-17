Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинский язык, в отличие от русского, имеет право стать официальным языком в ООН.

Дипломат сказал, что СССР являлся одним из основателей Организации Объединённых Наций. И в 1945 году устав организации издали в том числе и на русском языке, который в 1946-м был признан одним из официальных.

Климкин выразил мнение, что времена меняются и русский язык якобы уже не является основным в международных отношениях. К тому же СССР как страны-основателя уже не существует.

— Мы можем ООН предложить и наш язык в качестве официального. А что, Украина тоже основатель, — написал украинский дипломат на своей странице в "Фейсбуке".

Все эти рассуждения украинский министр затеял в качестве ответа на выступление представителя РФ в организации. Климкина возмутило то, что представитель России собирался говорить на русском.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительном пользовании украинским языком во всех сферах жизни.