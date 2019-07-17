Саакашвили признался, что на Украине во времена СССР жилось лучше

По мнению экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в советские времена жизнь на Украине была несколько лучше, чем сейчас. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

Свою мысль политик подтверждает рассуждениями об украинской медицине, которая, по его мнению, не осталась даже на прошлом уровне времён Союза и стремительно сбавляет в качестве и растёт в стоимости.

— Сейчас у нас те же самые больницы, только намного ухудшили. Всё абсолютно то же самое, только сейчас дерибанят в тысячи раз больше, чем тогда, — сказал Саакашвили.

Он также отметил, что за прошедшие годы независимости на Украине значительно выросла наглость чиновников.

Кроме того, Саакашвили не поддержал идею переименования улиц украинских городов в рамках проекта о декоммунизации. По его словам, главным советским символом в стране является "разруха, в том числе в головах", и избавиться нужно сперва от неё.

Ранее Лайф сообщал, что Саакашвили пожелал строить дороги на Украине.