На Сицилии могут возродить город-призрак

Эта коммуна осталась в руинах после землетрясения 1968 года, вынудившего всех жителей покинуть свои дома.

Сицилийский город Поджореале, разрушенный землетрясением полвека назад и остававшийся безжизненным все эти годы, может быть восстановлен, сообщает Lonely Planet.

Сейчас в итальянской Сицилии есть два города Поджореале. Первый является действующей коммуной, а второй — город-призрак, который так и остался в руинах после землетрясения 1968 года, вынудившего всех жителей покинуть свои дома.

Но сам город не исчез с лица земли: полуразрушенные постройки до сих пор стоят на месте.

Сейчас власти нового Поджореале разработали план восстановления старой коммуны. Они надеются, что жители, разъехавшиеся по стране, помнят свои корни и захотят вернуться в случае, если инфраструктура будет восстановлена.

Также власти хотят превратить восстановленный город-призрак в туристический центр с отелями, ресторанами и сувенирными магазинами.