Косачёв: При новом председателе ЕК значимых изменений для России не будет

Однако, по его мнению, для Европейского союза фон дер Ляйен — "не самый худший вариант".

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв усомнился в том, что назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) может привести к значительным изменениям в отношениях России с Западом.

— Абсолютно системный политик у руля, с функцией обеспечения преемственности курса, без каких-то принципиально новых взглядов на многие темы во внутренней и — что нам важнее — внешней политике, — написал он.

По словам Косачёва, это означает, что для России всё остаётся "без перемен". Антироссийский вектор ЕС сохранится, однако, по его мнению, "диалог будет потихоньку налаживаться", поскольку в Европарламенте усиливаются позиции сил, настроенных на диалог с Россией, а также появляется давление бизнеса.

Косачёв отметил, что для Европейского союза фон дер Ляйен — "не самый худший вариант".

— Жёсткий и авторитетный политик, за спиной которой стоит [Ангела] Меркель со всем её политическим весом, она пользуется популярностью и доверием и во Франции, а потому новое назначение гарантирует усиление роли германо-французского тандема в Евросоюзе, — написал Косачёв.

Напомним, ранее Европарламент утвердил бывшую главу Минобороны Германии Урсулу фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии. За неё проголосовало 383 депутата.