Лавров рассказал, каким должен быть настоящий дипломат

Среди важных качеств министр отметил владение иностранными языками и активные контакты с людьми.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты" выразил мнение, что настоящего дипломата от фейкового отличает глубокое понимание задач развития страны и её внешнеполитических интересов.

— Если мы говорим о качествах, которые должны быть у профессионального дипломата, то, безусловно, на первое место я бы поставил глубокое понимание задач развития своей страны и её внешнеполитических интересов. Разумеется, для этого нужна специализированная подготовка, хорошее знание истории, постоянная включённость в современную жизнь во всех её проявлениях, широкая эрудиция, — пояснил свою позицию Лавров.

Он напомнил, что дипломат постоянно вынужден иметь дело с представителями других государств, народов и культур. Поэтому, по его словам, надо быть "подкованным" и с точки зрения страноведения.

Также среди важных для дипломата качеств министр отметил как само собой разумеющееся владение иностранными языками и активные контакты с людьми, в том числе умение "располагать к себе, находить общий язык в разных ситуациях, уметь не только слушать, но ещё и слышать собеседника".

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