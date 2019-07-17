Миротворец ООН погиб на границе Судана и Южного Судана

Жертвами атаки стали ещё пять человек, среди них были две женщины и восьмимесячный ребёнок.

Сотрудник Временных сил ООН по обеспечению безопасности в районе Абьей на границе Судана и Южного Судана (ЮНИСФА) погиб при нападении вооружённых людей, ещё один человек пострадал, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление миссии.

— Исполняющий обязанности главы миссии / командующего силами ЮНИСФА генерал-майор Мехари Зевде Гебремариам решительно осуждает неспровоцированную атаку группы неизвестных вооружённых людей на миротворцев ЮНИСФА, обеспечивающих безопасность на рынке Амьет (Amiet), — сказано в заявлении.

Как отмечается, миротворец был родом из Эфиопии. Кроме того, при атаке погибло ещё пять человек, среди них были две женщины и восьмимесячный ребёнок.

Миссия миротворцев призвана урегулировать конфликт в богатом нефтью районе Абьей. Территория является спорной между Суданом и Южным Суданом, образованным в 2011 году. В том же году Совет Безопасности ООН учредил Временные силы Организации Объединённых Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА). Участники операции должны вести контроль очага напряжённости на границе севера и юга, содействовать доставке гумпомощи, а также защищать гражданское население и сотрудников гуманитарных организаций в Абьее.