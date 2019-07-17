Макрон принял отставку министра экологии из-за шикарных ужинов

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал заявление об отставке от теперь уже бывшего министра экологического перехода Франсуа де Рюжи. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Как рассказал журналистам источник в президентской администрации, французский лидер рассматривает отставку как "личное дело министра", к которому он относится с уважением.

Как ранее заявил сам де Рюжи, на такой шаг он пошёл, поскольку ему будет сложно защищаться от нападок СМИ и выполнять обязанности министра. Он также подал в суд на разоблачившее его издание за клевету.

Известно, что на этом посту его заменит Элизабет Борн, ранее занимавшая должность министра транспорта Франции.

Поводом для кадровых перестановок стала публикация портала Mediapart, в которой журналисты описали ужины в резиденции министра, которые он устраивал за счёт бюджета. По документам они были связаны с рабочими вопросами, однако на деле их посещали друзья де Рюжи, а также подруги его жены Северин, журналистки глянцевого журнала Gala.