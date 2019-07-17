Лавров: Выходки русофобов набили оскомину большинству в ПАСЕ

Дипломат подчеркнул, что это омрачает атмосферу и не способствует налаживанию конструктивной работы в ассамблее.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью изданию "Аргументы и факты" заявил, что решение ПАСЕ восстановить полномочия российской делегации говорит о том, что провокации русофобского меньшинства уже набили оскомину здравомыслящему большинству.

— Что касается провокаций, то их устраивает агрессивное русофобское меньшинство при активном науськивании со стороны США, которые являются наблюдателями в Совете Европы. Это, конечно, омрачает атмосферу и не способствует налаживанию конструктивной работы в ассамблее, — сказал министр.

Но бессмысленные выходки набили оскомину здравомыслящему большинству в ПАСЕ, поддерживающему возвращение РФ в лоно структуры. Об этом говорит принятое на июньской сессии решение о восстановлении полномочий российской делегации без каких-либо изъятий Сергей Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства пояснил, что Россия осуществляет выплаты в бюджет СЕ, отдельных взносов в ПАСЕ нет. Расходы на деятельность ПАСЕ из общего бюджета Совета Европы "весьма незначительны".

Что касается выгод РФ от членства в Совете Европы, то речь идёт об улучшении национальной правовой системы, решении ряда социальных задач и гуманитарных вопросов, борьбе с коррупцией, напомнил министр.

Делегация России в ПАСЕ в 2014 году была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции лишь ужесточались. В ответ делегация России заявила об отказе работать на подобных условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение полномочий из-за сохраняющихся антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.