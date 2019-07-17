Рядовым и сержантам ВС РФ существенно увеличат зарплату

Также планируется расширить категории граждан, которые имеют выбор между службой по контракту в течение двух лет и службой по призыву.

Рядовым и сержантам, служащим в Вооружённых силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату, сообщает газета ВС РФ "Красная звезда".

По информации издания, в ходе закрытого совещания в Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин одобрил предложение министерства повысить социальную защиту рядовых и сержантов, служащих по контракту.

Кроме того, пишет газета, планируется "существенно увеличить с 1 сентября денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностные оклады с первого тарифного разряда по четвёртый".

С 1 октября 2019 года повысятся компенсации рядовым и сержантам — контрактникам — за наём жилых помещений, таким образом они уравняются с офицерами и прапорщиками.

Издание отмечает, что планируется расширить категории граждан, которые имеют выбор между службой по контракту в течение двух лет вместо службы по призыву. На данный момент такая привилегия доступна лишь лицам с высшим или средним профессиональным образованием.

Также планируется предоставить равные права на бесплатный проезд в отпуск и обратно для военнослужащих по контракту на должностях рядового и сержантского состава, для курсантов военных образовательных организаций — вне зависимости от места прохождения их службы.

Ранее сообщалось, что взаимодействие между министерствами обороны России и КНДР в последнее время активизировалось на всех уровнях.