Позолоченный саркофаг Тутанхамона впервые отправили на реставрацию

Деревянный саркофаг самого известного фараона Древнего Египта Тутанхамона, отделанный золотом, был отправлен на реставрацию, чтобы потом стать экспонатом Большого египетского музея у пирамид Гизы. Об этом сообщает Министерство древностей Египта.

Ранее власти страны приняли решение переместить культурную ценность из гробницы в Долине царей в Луксоре, где она находилась последние несколько лет, в Каир. Здесь был открыт новый Большой египетский музей, и позолоченный саркофаг будет выставлен наряду с более известными саркофагами фараона.

Здесь же будет выставлена остальная часть "коллекции Тутанхамона" — собрания артефактов, которые были обнаружены непосредственно в гробнице фараона в момент её вскрытия. При этом сама мумия древнего царя, как и его каменный саркофаг, по-прежнему будут выставляться в Долине царей.

Операция по реставрации золотого саркофага станет первой в истории, ведь с того момента, как в 1922 году была обнаружена гробница, этого не делали ни разу. Ожидается, что работы займут около восьми месяцев.