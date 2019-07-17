В Нацполиции рассказали об "опасностях", поджидающих украинцев в Крыму

В ведомстве отметили, что ежегодно большая часть украинцев якобы сталкивается с нарушением прав человека на границе.

Замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Крым. Об этом он заявил на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, ежегодно границу с Крымом пересекает 8–10 тысяч украинцев, при этом большая часть из них якобы сталкивается с нарушением прав человека, когда российские спецслужбы проверяют их документы.

— Установлено, что сотрудники ФСБ и пограничной службы России тщательно проверяют граждан Украины, у которых есть прописка на материковой части и которые впервые пересекают линию разграничения, — заявил Аброськин.

Как считает замглавы украинской полиции, проверки затягиваются на часы, а затем якобы большая часть украинских граждан отправляется в Армянск, Симферополь и Джанкой, где спецслужбы проводят допросы.

Таким образом, Аброськин считает, что те украинцы, кто едет в Крым впервые, должны "очень хорошо задуматься".

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко предупредил о фальшивых сайтах по бронированию отелей в регионе.