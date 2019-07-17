На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России

По словам экс-чиновника, придётся отключать предприятия и города, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае утраты транзита российского газа страну ожидает настоящая техногенная катастрофа.

По его словам, Киев не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах, если утратит транзит. Как отметил Суслов, для нормальной работы системы нужно, чтобы через неё проходило 45 миллиардов кубометров топлива.

— 10,5 миллиарда кубов — это то, чего нам сейчас не хватает, то, что мы закупаем по импорту. Чтобы газотранспортная система работала, нужно, чтобы проходило 45 миллиардов кубов. С десятью миллиардами система работать не будет: трубы большого диаметра. А это означает, что целые регионы Украины вообще потеряют доступ к газу. Придётся отключать предприятия и города, чтобы поддерживать давление. Это будет действительно техногенная катастрофа, — сказал Суслов.

Как отметил бывший чиновник, и Германия, и Россия подчёркивали, что на определённом уровне транзит сохранится, в связи с чем Суслов призвал Киев ответственно проводить переговоры и не допускать неосторожных заявлений.

— Многие наши чиновники, не понимая, к каким последствиям они могут привести Украину, занимают такую неоправданную, во многом агрессивную позицию, которая толкает и РФ, и Европу к тому, чтобы строить обходные газопроводы, — добавил экс-министр.

Текущие контракты на поставку и транзит газа из России через Украину завершаются в конце этого года.