В Австралии дети угнали машину, чтобы поехать в путешествие

Когда полиция нашла их в 930 километрах от дома, они заперли двери автомобиля и отказались выходить.

В австралийском городе Рокгемптон четверо детей угнали автомобиль, чтобы отправиться в путешествие. Полиция задержала их в 930 километрах от дома, сообщает Travel and Leisure.

Когда полиция нашла детей, те заперли двери автомобиля и отказались выходить, из-за чего правоохранитель был вынужден разбить окно дубинкой. Путешественниками оказались три мальчика и одна девочка в возрасте от десяти до четырнадцати лет.

Оказалось, что дети остановились заправить машину на бензоколонке, но уехали, не заплатив. Работников также смутило, что водитель был слишком маленького роста, и они решили позвонить в полицию. Вместе с этим родитель одного ребёнка нашёл письмо, где было сказано, что маленький путешественник возьмёт машину, немного наличных и удочки.

Как сообщает издание, детей задержали, однако не арестовали.