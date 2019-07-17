Учёные: Даже один стакан сока может спровоцировать онкологию

При этом в случае с искусственно подслащёнными напитками закономерности не выявлено.

Употребление сладких газированных напитков и даже стопроцентного натурального сока может привести к развитию онкологических заболеваний. К такому выводу пришли учёные из Гарвардской школы общественного здравоохранения. Их работа опубликована в British Medical Journal.

Исследователи провели анализ более ста тысяч пациентов по всей Франции и выяснили их образ жизни и рацион питания.Также учитывались возраст, пол, статистика заболеваемости раком у родственников и наличие вредных привычек, в частности курения.

В конечном итоге оказалось, что употребление лишь ста миллилитров напитка с содержанием сахара повышает шансы развития онкологического заболевания на 18%, рака груди — на 22%.

При этом учёные отмечают, что им не удалось обнаружить прямой зависимости между риском развития онкологии и употреблением искусственно подслащённых напитков. Правда, назвать это более здоровой альтернативой они не решаются, ведь такие продукты провоцируют болезни сердца и ожирение, которые являются факторами развития иных заболеваний.

— Стопроцентные фруктовые соки связаны с риском развития рака в целом. Эти результаты необходимо воспроизвести в других масштабных исследованиях, — заключили авторы работы.

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