Зеленский задумался о проведении Олимпиады на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение разработать план подготовки государства к проведению Олимпийских игр.
— Нам нужен определённый план, чтобы мы, скажем, были готовы всё построить в течение трёх-четырёх лет. И тогда мы сможем быть в очереди на проведение Олимпиады. Мы должны быть амбициозными, — сказал Зеленский в ходе встречи с главой Минспорта Украины Игорем Ждановым, а также главой Национального олимпийского комитета страны Сергеем Бубкой.
Президент добавил, что нужно искать средства для строительства спортивных объектов, которые потом могут быть использованы для проведения Игр.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram