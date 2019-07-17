Лавров рассказал, будет ли Россия признавать независимость Донбасса

По его словам, сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы воплотить в жизнь минские договорённости.

Россия считает, что Донбассу должен быть предоставлен особый статус, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

— Наша позиция по этому вопросу хорошо известна. В соответствии с минским комплексом мер ("Минск-2"), одним из гарантов которого является Россия, Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закреплённый на постоянной основе в Конституции Украины, — ответил Лавров на вопрос о том, планирует ли Россия признать независимость ДНР и ЛНР.

По словам Лаврова, на данный момент необходимо сосредоточиться на том, чтобы воплотить в жизнь минские договорённости, которые утвердила резолюция Совета Безопасности ООН.

Глава МИД РФ отметил, что руководство Украины должно "повернуться лицом" к своим гражданам и отказаться от "политики экономического удушения Донбасса", признать их право говорить на родном языке, отмечать святые даты и праздники, а также почитать национальных героев.

— Без этого говорить о возможности восстановления доверия жителей ДНР и ЛНР к официальному Киеву по меньшей мере несерьёзно, — считает Лавров.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Донбассе.