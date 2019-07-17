Опрос показал, как россияне относятся к Украине

Практически половина опрошенных считает, что сейчас между русскими и украинцами больше того, что разъединяет их.

Более чем две трети россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине, свидетельствует опрос ВЦИОМ, данные которого публикует РИА "Новости".

Более чем половина респондентов (56%) заявили, что относятся к Украине в основном хорошо, а ещё 12% — очень хорошо. В основном плохо к Незалежной относятся 12%, а 9% — очень плохо. Затруднение при ответе на вопрос появилось у 11%.

При этом половина россиян никогда не была на Украине, а 21% респондентов находились в стране как туристы или гостили у родственников. Ещё 6% были в командировке, 4% рассказали, что родились там и жили какое-то время. Доля тех, кто учился в этой стране, составила 3%, а 1% опрошенных работали там.

По данным опроса, для 30% россиян Украина является братской страной, для 28% — просто соседом, для 12% — угрозой для России, а для 9% — враждебным государством.

Доля тех, кто назвал Украину дружественным государством, составила 8%, 3% считают страну стратегическим партнёром, а для 2% это конкурент. Затруднились ответить на вопрос о роли Украины 8% опрошенных.

Практически половина (48%) опрошенных считает, что сейчас между русскими и украинцами больше того, что разъединяет их, обратной точки зрения придерживается 36%. Ещё 16% затруднились с ответом.

Ранее опрос показал, какая доля украинцев считает родным языком русский.