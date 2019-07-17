Ливень подтопил детсады, дороги и больницы в Благовещенске

Откачкой воды занималась вся спецтехника, дополнительно привлечён поисково-спасательный отряд города.

Ливни, которые прошли в Благовещенске Амурской области в ночь с 16 на 17 июля, привели к подтоплениям дворов, социальных учреждений и улиц, сообщает мэрия.

По данным регионального Гидрометцентра, с вечера вторника в Благовещенске выпало 54 мм осадков. Этот уровень относится к опасным метеорологическим явлениям. При этом ожидается, что в среду дожди продолжатся.

— Вода зашла в магазины, детсады, лечебные учреждения. В Управлении ЖКХ приняли около 140 заявок от жителей и организаций города на откачку воды, — уточняется в сообщении.

Откачкой занималась вся спецтехника, дополнительно привлечён поисково-спасательный отряд Благовещенска. Сейчас всё ещё ведутся работы на магистральных улицах.

В разных районах города отключено электричество, специалисты занимаются устранением аварий.