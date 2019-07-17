Милонов предложил бесплатно пускать в бани тех, у кого нет горячей воды

Такая практика положительно отразится на здоровье граждан, а также сможет снизить социальную напряжённость, считает парламентарий.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать общественные бани бесплатными для тех граждан, у кого в домах отключают горячую воду. Об этом пишет РИА "Новости".

Милонов указал, что при отключении горячего водоснабжения государство не предложило людям какой-то альтернативы, хотя они испытывают значительные трудности.

По словам парламентария, в течение периода профилактики сетей граждане могли бы получить соответствующую справку в своём ЖЭКе или управляющей компании и на основании этого документа пользоваться услугами государственной бани в своём районе.

Милонов полагает, что подобная практика положительно отразится на здоровье граждан, а также сможет снизить социальную напряжённость. Также депутат считает, что бесплатное посещение бань сможет продвинуть банную культуру, особенно среди молодёжи.