Сотрудники загсов назвали "умирающие" свадебные традиции

Сейчас почти никакие — даже самые древние и зловещие — суеверия не пугают решивших пожениться.

Свадьба уже не та, современные молодожёны всё чаще отказываются устраивать пышные торжества с тысячами приглашённых родственников, невесты могут себе позволить цветное платье или вовсе прийти без него — в брючном костюме, а сами церемонии устраивают где захотят. Об этом сообщает РИА "Новости".

Причём, как отметили сотрудники загсов, никакие — даже самые древние и зловещие — суеверия не пугают решивших пожениться, будь то пресловутое белое платье, без которого раньше нельзя было и подумать о выходе замуж, или правило не играть свадьбу в "несчастливый" май, а то "будешь маяться всю жизнь".

— Недавно в нашем отделе ЗАГС зарегистрировали брак молодожёны, которые работают в авиакомпании. Они так и пришли на церемонию: жених в форме пилота, а невеста — стюардессы, — рассказала начальник Дворца бракосочетания № 1 Наталия Бурмистрова.

Также московские невесты всё чаще удивляют работников загсов брючными нарядами, некоторые пары в качестве наряда выбирают народные костюмы, иногда джинсы.

Ещё один умирающий вид свадебной традиции — шумная толпа, провожающая молодых. Часто в загс приходят лишь в компании друг друга, иногда родителей. Всё реже на свадьбе можно встретить свидетелей — эта традиция также теряет популярность.

Теряет популярность даже сам загс, ведь, как выяснилось, нетрадиционные места для регистрации наподобие башен "Москвы-Сити" или Планетария, всевозможных старинных усадеб и других объектов гораздо больше нравятся молодым, чем традиционные светлые залы дворцов бракосочетания.

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