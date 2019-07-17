Зоологи призвали грибников не забирать детёнышей косуль из леса

Мать может на время оставить своего ребёнка и отойти, однако она побоится вернуться к нему, когда рядом стоят люди.

Зоологи призвали грибников не забирать из леса новорождённых косуль, надеясь их спасти, поскольку это им только вредит, сказала РИА "Новости" руководитель центра реабилитации диких животных "Феникс" Вероника Матюшина.

По её словам, в июне-июле начался отёл у косуль, поэтому в лесах можно часто встретить их новорождённых детёнышей. Такая проблема появляется во всех областях, где есть косули: в Твери, в Туле, в Подмосковье и на Дальнем Востоке.

— В центре реабилитации "Тигр" тоже люди пошли и нашли двух косуль, принесли их... Самый большой процент косулят, которые оказались в центрах, — это история "мы пошли за грибами, нашли детёныша". Пошли за грибами — ищите грибы, а не косулят, — сказала Матюшина.

Мать может на время оставить своего детёныша и отойти, однако она побоится вернуться к нему, когда рядом стоят люди. Поэтому эксперт советует не ждать мать и не трогать косулят.

— Это вопиющая безграмотность! Люди тащат косулят к себе домой, а потом думают, кому его пристроить, — сказала она.

Как сказала Матюшина, косулята остаются в лесу без матерей по разным причинам, однако в большинстве случаев их просто забирают из леса.

— Естественный отбор тоже никто не отменял, животные должны оставаться в лесу, — уточнила собеседница агентства.

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