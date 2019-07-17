Байден в шутку пообещал вызвать Трампа на соревнование по отжиманию от пола

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил в шутку, что вызовет нынешнего американского лидера Дональда Трампа на соревнование по отжиманию от пола, если тот продолжит критиковать его за преклонный возраст.

— Я ему скажу: "Давай, Дональд, давай! Сколько отжиманий от пола ты хочешь сделать? Давай, сразись с мужчиной!" — сказал он в эфире MSNBC.

Байден подчеркнул, что его нежелание вступать в словесные перепалки с другими соперниками не стоит считать признаком слабости.

— У меня никогда не было проблем с тем, чтобы дать отпор любому: от Трампа до [Владимира] Путина, Си [Цзиньпина] или кого-то ещё, — добавил бывший вице-президент США.