СМИ: Китайские туристы могут уничтожить Стеклянную бухту во Владивостоке

Поведение китайских туристов может привести к исчезновению уникального пляжа в бухте Стеклянной во Владивостоке, пишет PRIMEPRESS.
Бухта находится в пригороде Владивостока и известна своим необычным пляжем, который усыпан кусочками отшлифованного стекла.
По словам местных жителей, китайские туристы толпами приезжают на пляж и набирают огромные пакеты стекляшек. При этом их не останавливают ни запрещающая табличка на пляже, ни устное замечание гидам от сотрудников китайского посольства.
— Их уже обыскивать на выходе надо, выворачивать карманы, — приводит издание слова местного жителя.
Кроме того, приморцы рассказали, что гости из Китая приезжают в бухту лишь для того, чтобы увезти то, чем так славится пляж.
— Пакетами тащат. Каждый китаец уходит с пакетом, а в нём — камни. Хотя на въезде написано, что забирать с собой нельзя, — рассказала местная жительница и показала видео с туристами на пляже.
По оценкам учёных ДВФУ, такие действия могут привести к тому, что уникальный пляж в бухте Стеклянной может исчезнуть уже через 20 лет.
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