СМИ: Китайские туристы могут уничтожить Стеклянную бухту во Владивостоке

По словам местных жителей, их не останавливают ни запрещающая табличка на пляже, ни устное замечание гидам от сотрудников китайского посольства.

Поведение китайских туристов может привести к исчезновению уникального пляжа в бухте Стеклянной во Владивостоке, пишет PRIMEPRESS.

Бухта находится в пригороде Владивостока и известна своим необычным пляжем, который усыпан кусочками отшлифованного стекла.

По словам местных жителей, китайские туристы толпами приезжают на пляж и набирают огромные пакеты стекляшек. При этом их не останавливают ни запрещающая табличка на пляже, ни устное замечание гидам от сотрудников китайского посольства.

— Их уже обыскивать на выходе надо, выворачивать карманы, — приводит издание слова местного жителя.

Кроме того, приморцы рассказали, что гости из Китая приезжают в бухту лишь для того, чтобы увезти то, чем так славится пляж.

— Пакетами тащат. Каждый китаец уходит с пакетом, а в нём — камни. Хотя на въезде написано, что забирать с собой нельзя, — рассказала местная жительница и показала видео с туристами на пляже.

По оценкам учёных ДВФУ, такие действия могут привести к тому, что уникальный пляж в бухте Стеклянной может исчезнуть уже через 20 лет.