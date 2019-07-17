В США 22 члена банды MS-13 обвиняются в "жестокости в средневековом стиле"

По данным полиции, подозреваемые вырезали сердце одной из своих жертв за то, что она якобы стёрла со стены граффити с названием банды.

Суд в Калифорнии предъявил обвинения 22 членам банды MS-13 за серию жестоких расправ на территории Лос-Анджелеса. Об этом сообщает газета USA Today.

Согласно материалам следствия, подозреваемые являются членами самого жестокого из 20 подформирований, которые орудуют на территории города. В обвинительных материалах семь эпизодов, в которых подозреваемые похищали своих жертв, а затем убивали. Иногда это делалось при помощи бейсбольных бит или холодного оружия.

Самым шокирующим даже для следователей стал эпизод расправы над предполагаемым членом конкурирующей группировки, который, по мнению бандитов, стёр со стены граффити MS-13. Его заманили в лес за городом, а затем убили при помощи мачете. После этого, по-видимому, для того, чтобы "проучить" других, от тела бедолаги отделили руки и ноги, вырезали сердце, а всё, что осталось, сбросили в каньон.

Кака заявил помощник главы ФБР по Лос-Анджелесу Пол Делакорт, методы, которые использовали преступники, это не что иное, как "средневековая жестокость", и что раньше сталкиваться с подобным в Южной Калифорнии не приходилось.

Примечательно, что из 22 подозреваемых лишь трое находятся в США на законных основаниях. Также среди них лишь двое оказались старше 24 лет. Как сообщили представители правоохранительных органов, чаще всего жертвами преступников становились члены конкурирующих банд.