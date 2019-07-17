В НАТО случайно рассекретили, где находится ядерное оружие США

Как заявил сам автор доклада Джозеф Дэй, вся информация из документа является материалом из открытых источников.

В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США, сообщает издание Washington Post.

Доклад канадского члена Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников" опубликовали в апреле, однако затем удалили. В документе упоминаются места размещения около 150 единиц ядерного оружия США, находящегося в Европе.

По данным издания, оружие хранится на шести американских и европейских базах: Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции.

Однако в документе информация даётся без каких-либо ссылок. Как отмечает газета, на прошлой неделе была опубликована последняя версия доклада, в которой уже нет данных о местах хранения оружия.

Как заявил сам автор доклада Джозеф Дэй, вся информация из документа является материалом из открытых источников.

Кроме того, издание приводит слова источника из НАТО, пожелавшего остаться неизвестным. По его словам, "это не официальный документ НАТО".

— Мы не комментируем детали ядерного потенциала НАТО, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в США хотят обсудить с Россией в Женеве трёхсторонний договор по ядерному оружию.