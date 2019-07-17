Чёрный ягуар вырвался из вольера в "Роевом ручье"

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Персонал парка сработал оперативно — по громкой связи было сделано объявление, все выходы заперты.

Ягуар на 15 минут вырвался из вольера в красноярском зоопарке, информирует пресс-служба парка флоры и фауны "Роев ручей".

<p>Фото © &#34;Роев ручей&#34;</p>

<p>Фото © &#34;Роев ручей&#34;</p>

Вчера ягуар покинул пределы. Это произошло вчера в 8:50 (4:50 мск). Персонал сработал оперативно — по громкой связи было сделано объявление, все выходы заперты. Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещён обратно в вольер, — приводит комментарий парка РИА "Новости".

Проводится служебная проверка, выясняются причины инцидента.

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