Немецкая газета призвала Запад ответить на "российскую агрессию"

По мнению автора статьи, это касается в том числе и экономических проектов наподобие "Северного потока — 2".

Российское правительство не планирует отменять свои планы относительно новых ракет средней дальности, проявляя нежелание спасать ДРСМД, исходя из этого, Западу следует забыть о соглашении и дать серьёзный отпор "российской агрессии". Об этом говорится в материале газеты Frankfurter Allgemeine.

По мнению автора статьи Рейнхарда Весера, непосредственно Европе ракетная атака не угрожает, ведь "ядерное устрашение" Кремля, базирующееся на постройке новых ракет, и так работает. Он предполагает, что Россия будет использовать эти вооружения для гибридных атак на постсоветском пространстве.

Кроме того, помимо ДРСМД есть ещё одна важная проблема. По мнению Весера, из-за действий России, а также "иррациональности человека в Белом доме" над Европой, а может, и всем миром, нависла угроза непродления СНВ-3 — российско-американского соглашения об ограничении ядерных вооружений, срок которого истекает в 2021 году.

Исходя из этого, составители материала заключают, что НАТО следует реагировать на подобную "агрессию", для чего альянсу следует вложиться в военное укрепление Грузии и Украины, а не ослаблять экономику этих стран, поддерживая российские проекты, например "Северный поток — 2".

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