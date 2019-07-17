В зоне наводнения в Индии находится более пяти миллионов человек

На сегодня подтверждена информация о 20 погибших из-за затопления, эвакуация жителей этого региона продолжается.

Около 5,2 миллиона человек оказались в зоне затопления в северо-восточном индийском штате Ассам, который уже больше недели находится во власти сильнейших муссонных дождей, сообщает телеканал NDTV.

По его данным, из-за стихии более 150 тысяч человек были размещены в лагерях временного проживания. Паводок затронул 30 из 33 округов штата, затопив больше 4600 деревень. Одиннадцать рек вышли из берегов.

На сегодня подтверждена информация о 20 погибших из-за наводнений, эвакуация жителей этого региона продолжается. В ней участвуют 15 групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия. Содействие им оказывает армия республики, включая военную авиацию.

Большая часть нацпарка Казиранга, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения однорогие носороги и другие редкие животные, оказалась затоплена водой. Животные всё же смогли укрыться на специальных платформах, которые были построены для их безопасности на время наводнения.

Инфраструктуре штата Ассам также нанесён урон. Повреждённые мосты и размытые дороги осложняют проведение спасательной операции.

Тем временем в Иркутской области разбирают завалы после сильнейшего за всю историю Приангарья наводнения.