Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

По словам дипломата, Москва хочет дружить и сотрудничать на благо двух народов.

Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если Тбилиси стабилизирует ситуацию в стране и устранит угрозы для безопасности россиян, заявил в интервью "Аргументам и фактам" глава российского МИД Сергей Лавров.

— Надеемся, что грузинские власти смогут стабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве и устранить существующие угрозы для безопасности россиян. Если это произойдёт, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых нами мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки, — отметил высокопоставленный российский дипломат.

По его словам, Москва хочет дружить и сотрудничать на благо двух народов. Министр отметил, что российская сторона ждёт от Тбилиси "скорейшего осознания ущербности и опасности дальнейшего раскручивания антироссийской истерии".

Ранее Лавров рассказал, почему в отношениях России и Грузии наступил кризис.