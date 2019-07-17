Российский город попал в топ-100 самых безопасных в мире

Речь идёт о Нижнем Новгороде, также в рейтинг вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

Нижний Новгород вошёл в сотню самых безопасных городов мира, оказавшись на 53-м месте. Всего же в исследовании участвовало 328 городов, как стало известно из данных сервиса Numbeo.

Городу был присвоен индекс безопасности 72,97. Помимо Нижнего Новгорода в рейтинг вошли Санкт-Петербург (133-е место и 60,57 балла), Москва (143-е место с индексом 59,35), Екатеринбург (198-е место и 53,21 балла), а также Новосибирск, набравший 52,36 и занявший итоговое 204-е место.

Лидером же в вопросе безопасности, по версии сервиса, стала столица ОАЭ Абу-Даби, набравшая 89,39 балла, затем — Доха (88,31) и Квебек (85,22).

Также возглавила список, но только с другой стороны, столица Венесуэлы Каракас — город, признанный самым опасным на планете, — с результатом 14,74 балла, следом идёт Питермарицбург, ЮАР, — 17,06 балла, преступная бронза досталась столице Папуа — Новой Гвинеи Порту-Морсби — 18,79 балла.

В десятку самых опасных в том числе вошли города Сан-Педро-Сула (Гондурас); Претория, Дурбан и Йоханнесбург (ЮАР), а также бразильские Форталеза, Сальвадор и Рио-де-Жанейро.