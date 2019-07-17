В Крыму призвали Киев отказаться от притязаний на скифское золото

В Крыму советуют Киеву отказаться от притязаний на скифское золото, ведь оно является чужим для них историко-культурным наследием. Об этом заявил вице-премьер республики Георгий Мурадов.

— Суд Амстердама не стал занимать ни одну из сторон судебного разбирательства, так как осознаёт, что по закону и практике межмузейного сотрудничества коллекция должна вернуться в крымские музеи, — приводит слова Мурадова РИА "Новости".

Он добавил, что право на обладание артефактов есть только у музеев Крыма. Мурадов также считает, что золото давно бы вернулось на полуостров, если бы "не политическая составляющая".

Как уже сообщал Лайф, судебное разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов было инициировано в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма были отправлены в Нидерланды на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате скифское золото осталось в запасниках голландского музея до решения суда.