Сегодня в Москве пасмурно, возможны грозы

В среду, 17 июля, погода в небе над столицей по-прежнему будет находиться под влиянием североатлантического циклона, приносящего в регион массивы кучевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние, из-за чего температура воздуха не будет дотягивать даже до климатической нормы, сообщает центр погоды "Фобос".

По прогнозам синоптиков, днём воздух в российской столице прогреется до +19…+21 °С, в Московской области — +17…+22 °С. Ветер порывистый, скорость будет достигать 4–9 м/с. Атмосферное давление будет незначительно снижаться и составит 740 мм рт. ст.

Дождливая погода принесла москвичам не только очевидные мокрые неудобства, но также и полчища летающих муравьёв, которые предпочитают устраивать брачные игры только при высокой влажности. По словам энтомологов, нашествие насекомых должно скоро закончиться.