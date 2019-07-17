Россиянам рассказали, как выбрать вкусный и спелый арбуз

При покупке по плоду нужно постучать, а на хвостик, сухой он или нет, можно и не смотреть.

В "Роскачестве" при выборе арбузов призвали обращать внимание на звук, который издаёт плод, если по нему постучать, на его цвет и место продажи.

Эксперты советуют проверить, есть ли у продавца товаросопроводительные документы и бумаги, в которых указываются источник происхождения товаров, их качество и данные о безопасности. Россиянам напоминают, что они вправе требовать эти данные.

Что касается самого плода, то при покупке по нему нужно постучать. Звук не должен быть глухим или звонким. В первом случае (глухой звук) арбуз перезрел, а во втором — недозрел.

— Важно, чтобы звук не был глухим или звонким, а чем-то средним между ними — гулким и напоминающим вибрацию, — говорят специалисты.

Корочка плода не должна блестеть, при созревании она становится матовой. Кроме того, на арбузе не должно быть вмятин, трещин. Однако стоит обратить внимание на пятно на кожуре — оно должно быть ярко-жёлтого цвета, это означает, что арбуз был собран вовремя. Есть ещё один способ проверить зрелость плода: если тонет — перезрел.

При этом в "Роскачестве" отмечают, что не стоит обращать внимание на сухой хвостик и сжимать арбуз, чтобы услышать некий звук.