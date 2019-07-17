Чайка распорядился взять на контроль выплаты компенсаций детям из Приангарья

Одна из местных жительниц пожаловалась, что обещанные средства не выданы в полном объёме.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка отдал распоряжение взять на отдельный контроль выплату денежных компенсаций несовершеннолетним жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения. Об этом он сообщил в ходе личного приёма граждан в Тулуне.

— Взять на контроль [ситуацию] и, как только деньги будут, выдать, — приводит его слова ТАСС.

В ходе встречи одна из жительниц рассказала генпрокурору, что её семья получила обещанную компенсацию, но лишь частично. Средства были выделены только для матери, а около 100 тысяч рублей для троих её детей — нет. Она подчеркнула, что находится в списке на получение помощи, но деньги ждёт уже неделю.

Ранее Лайф сообщал, что в пострадавшем от паводка Тулуне завершили разбор завалов. По последним данным, подтопленными остаются ещё 46 домов. Чтобы помочь жителям пострадавшего города, региональные власти планируют построить для них 2,5 тысячи новых домов.