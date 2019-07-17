Чайка распорядился взять на контроль выплаты компенсаций детям из Приангарья

Генеральный прокурор России Юрий Чайка отдал распоряжение взять на отдельный контроль выплату денежных компенсаций несовершеннолетним жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения. Об этом он сообщил в ходе личного приёма граждан в Тулуне.
— Взять на контроль [ситуацию] и, как только деньги будут, выдать, — приводит его слова ТАСС.
В ходе встречи одна из жительниц рассказала генпрокурору, что её семья получила обещанную компенсацию, но лишь частично. Средства были выделены только для матери, а около 100 тысяч рублей для троих её детей — нет. Она подчеркнула, что находится в списке на получение помощи, но деньги ждёт уже неделю.
Ранее Лайф сообщал, что в пострадавшем от паводка Тулуне завершили разбор завалов. По последним данным, подтопленными остаются ещё 46 домов. Чтобы помочь жителям пострадавшего города, региональные власти планируют построить для них 2,5 тысячи новых домов.
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