Минздрав: Из лагеря в Крыму госпитализировали 49 детей и пять вожатых

Директор учреждения говорил, что никакого отравления в лагере нет, и называл всё это "неподтверждёнными слухами".

В Минздраве Крыма подтвердили факт массового отравления в детском лагере под Евпаторией. В ведомстве пояснили, что было госпитализировано 54 человека: 49 детей и пять вожатых.

— По состоянию на 08:00 мск госпитализировано 54 человека: 49 детей, пять вожатых. Они находятся в евпаторийской горбольнице в состоянии средней степени тяжести, — сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что угрозы для их жизни нет.

Изначально сообщалось, что в Крыму госпитализировали более 30 воспитанников детского санатория по причине отравления, из них трое якобы были в реанимации. Директор учреждения Ренат Каюмов заявил, что всё это "неподтверждённые слухи". Меж тем следователи уже начали проверку по факту массового отравления.