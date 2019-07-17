Минздрав: Из лагеря в Крыму госпитализировали 49 детей и пять вожатых

В Минздраве Крыма подтвердили факт массового отравления в детском лагере под Евпаторией. В ведомстве пояснили, что было госпитализировано 54 человека: 49 детей и пять вожатых.
— По состоянию на 08:00 мск госпитализировано 54 человека: 49 детей, пять вожатых. Они находятся в евпаторийской горбольнице в состоянии средней степени тяжести, — сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава.
Отмечается, что угрозы для их жизни нет.
Изначально сообщалось, что в Крыму госпитализировали более 30 воспитанников детского санатория по причине отравления, из них трое якобы были в реанимации. Директор учреждения Ренат Каюмов заявил, что всё это "неподтверждённые слухи". Меж тем следователи уже начали проверку по факту массового отравления.
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