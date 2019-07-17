СМИ сообщили о задержании и.о. министра ЖКХ и строительства Астраханской области

Задержан исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По информации агентства, его задержали в связи с делом об аварийном жилье, однако подробности не приводятся.

16 июля проводилось межведомственное совещание с участием замгенпрокурора РФ в ЮФО Андрея Кикотя, который раскритиковал работу регионального Министерства строительства и ЖКХ. Он заявил о злоупотреблениях чиновников и недобросовестности подрядчиков, что приводит к проблемам переселения горожан из аварийного жилья.

Гужвинский занимает пост и.о. министра строительства и ЖКХ с августа прошлого года.