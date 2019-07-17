Эксперт предрёк "самый плохой день" для рубля

По мнению специалиста, значимая дата для отечественной валюты может наступить раньше чем через две недели.

Следующая пятница, 26 июля, может стать плохим днём для рубля. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на эксперта Международного финансового центра Владимира Рожанковского.

По его мнению, на следующей неделе из-за публикации цифр по внешнеторговому балансу США и предварительных данных по ВВП США за второй квартал ожидается укрепление отечественной валюты до 61,9 рубля за доллар.

— Однако по-настоящему в центре внимания будет оставаться полугодовая корпоративная финансовая отчётность, — считает Рожанковский.

Именно её публикация прояснит, насколько курс доллара к мировым валютам неудобен для продаж транснациональных корпораций вроде Amazon, Johnson & Johnson и Intel, пояснил эксперт.

Однако итоги собрания по монетарной политике Банка России, которое состоится 26 июля, могут привести к разочарованию инвесторов. И в итоге последняя пятница июля грозит быть "самым плохим днём для рубля". Помимо санкций и нефтяного фактора на отечественную валюту повлияет и "бюджетное правило", согласно которому у ЦБ РФ "развязаны руки" для покупки валюты для Минфина. В итоге курс рубля развернётся в обратную сторону.

Ранее Лайф писал, что, по мнению экономистов, в ближайшие два месяца рубль будет ослабевать.