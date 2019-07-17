Двум россиянам предъявили обвинение по делу о смертоносном салюте в Минске

В Белоруссии двоим россиянам предъявили обвинение по делу о смертоносном салюте в Минске, жертвой которого стала одна женщина. Об обвинении сообщил пресс-секретарь Посольства РФ в Белоруссии Сергей Аряев.
— Обвинение предъявлено. Продолжаются следственные действия, — приводит слова Аряева ТАСС.
Напомним, во время праздничного салюта несколько зарядов фейерверков взорвались прямо на земле. В результате ЧП погибла женщина, ещё несколько человек получили ранения.
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