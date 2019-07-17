Супруги из Прикамья утонули, торопясь заплатить кредит в Сбербанке

В районе Касимовки существуют проблемы с переправой через реку: мостов нет, а навигация непостоянна.

Семейная пара из Пермского края утонула, переправляясь через Каму. Супруги торопились попасть в город Кудымкар, чтобы осуществить платёж по кредиту в Сбербанке. Об этом сообщает Ura.ru.

— Отцу необходимо было заплатить кредит в Сбербанке до определённого времени — даты, поэтому они с женой торопились попасть в Кудымкар, — рассказала дочь покойного Ольга Безлюдская.

Происшествие случилось недалеко от посёлка Касимовка Гайнского района. По словам женщины, в том районе нет моста, непостоянна навигация, а также отсутствуют банкоматы. Именно по этой причине супружеская пара решила переплыть реку на резиновой лодке.

Трагедия произошла 26 апреля 2017 года, но известно о ней стало только сейчас.