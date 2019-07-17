Воры украли телят, затолкав их в ВАЗ, но попались на брошенном на ферме "бычке"

Вредная привычка похитителя помогла правоохранительным органам установить его личность.

В Красноярском крае злоумышленников, укравших телят у местного жителя, удалось поймать с помощью ДНК-теста. Об этом сообщает паблик интернет-издания Newslab в соцсети "ВКонтакте".

Житель деревни Краснинка Иланского района вызвал полицию, обнаружив пропажу двух телят из своего хозяйства. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники запихали одного телёнка в салон автомобиля ВАЗ-2107, а второго — в багажник и увезли их на другой конец деревни.

Однако один из похитителей оставил на месте преступления окурок, что стало его роковой ошибкой. Проведя тест ДНК, эксперты установили, что он оказался ранее судимым местным жителем. В итоге его оперативно нашли.