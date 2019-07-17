Россиянка отсудила 20 млн рублей из-за неисправности Tesla

Ответчик утверждал, что проблемы с ключами электромобиля возникли по вине женщины.

Жительница Екатеринбурга отсудила у продавца более тринадцати миллионов рублей стоимости электромобиля Tesla Model X 100D, который через несколько месяцев после покупки частично вышел из строя, и более шести с половиной миллионов рублей штрафа. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Татьяна З. приобрела электромобиль в декабре 2017 года у ООО "Москоу тесла клаб" и получила его в апреле 2018 года. В августе из строя вышел один электронный ключ "Теслы", а в сентябре — второй: они не реагировали на нажатие кнопок. Женщина направила продавцу две претензии, после перепрошивки ключей ей предложили отправить электромобиль в авторизованный сервисный центр в Берлине за свой счёт.

Доступ к "Тесле" и управлению ей был восстановлен через мобильное приложение, однако оно работало лишь при наличии Интернета. В ноябре после длительной переписки Татьяне вновь предложили доставить электромобиль на завод-изготовитель в Германию.

Из-за невозможности пользоваться электромобилем россиянка направила продавцу уведомление об отказе от договора и просьбу вернуть деньги. Решить вопрос в досудебном порядке ей не удалось. И она обратилась в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском о защите прав потребителей, попросив взыскать стоимость электромобиля, штраф и расходы по оплате госпошлины.

В суде ответчик представил результаты диагностики "Теслы", согласно которым неисправность в ключах возникла по вине Татьяны. Сама женщина не присутствовала при проведении экспертизы, потому довод компании-продавца суд во внимание не принял. Иск потребителя удовлетворили в полном объёме: женщине присудили 13 130 571 рубль стоимости электромобиля, штраф в размере 6 565 285 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 тысяч рублей.

Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу, однако она удовлетворена не была — решение районного суда коллегия Свердловского областного суда оставила без изменений.

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