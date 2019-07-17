На чиновников в Астраханской области завели 17 дел, среди них — министр ЖКХ

В результате преступных действий было незаконно потрачено более 47 миллионов рублей из бюджета региона.

Следственные органы СК РФ по Астраханской области возбудили 17 уголовных дел о мошенничестве и превышении должностных полномочий в отношении действующего и двух бывших министров строительства и ЖКХ, сотрудников городских администраций, а также действующих и бывших глав муниципальных образований и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, действующий и два бывших министра строительства и ЖКХ региона с 2015 года по настоящее время незаконно предоставляли некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" денежные средства — субсидии из областного бюджета. Эти деньги шли на оплату услуг коммерческой организации ОАО "Социальные гарантии" в нарушение Жилищного кодекса РФ и законодательных актов Астраханской области.

В результате преступных действий из бюджета региона было незаконно потрачено более 47 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда были заключены муниципальные контракты с индивидуальными предпринимателями на строительство квартир в нескольких районах Астраханской области. Работы не были выполнены в полном объёме, об этом знали действующие и бывшие главы муниципальных образований и ответственные за данное направление деятельности сотрудники администрации, что не мешало им подписывать акты о приёме выполненных работ, которые не соответствовали проектной документации и предъявленным требованиям.

Кроме того, бывший начальник отдела по работе с населением Администрации Советского района Астрахани не включил в программу переселения из аварийного жилого фонда в 2019−2024 годах многоквартирный дом на улице Ахшарумова, несмотря на наличие финансовых ресурсов. Техническое состояние этого здания оценивается как аварийное.

При аналогичных обстоятельствах начальник отдела по работе с населением Администрации Кировского района Астрахани проигнорировал реальную опасность технического состояния дома, расположенного на улице Лычманова, и рекомендовал собственникам жилья самостоятельно сформировать пакет документов для рассмотрения вопроса о признании здания аварийным. Дом до сих пор не включён в реестр зданий, признанных непригодными для проживания.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, расследование уголовных дел продолжается.