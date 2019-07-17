Билл Гейтс впервые вылетел из двойки богатейших людей мира

Впрочем, если бы не благотворительная деятельность, основатель Microsoft и вовсе бы возглавлял рейтинг.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые за семилетнюю историю расчёта индекса миллиардеров опустился на третье место. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проведённое исследование.

Со второй позиции Гейтса сместил президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Француз обошёл американского бизнесмена более чем на 200 миллионов долларов благодаря увеличению чистой стоимости LVMH до 107,6 миллиарда долларов. В прошлом году Арно был признан самым богатым человеком Европы.

Тем не менее эксперты отмечают, что, если бы не благотворительность, американец являлся бы самым богатым человеком в мире. Сумма его пожертвований в фонд Билла и Мелинды Гейтс составляет более 35 миллиардов долларов.

Возглавляет рейтинг основатель Amazon Джефф Безос, стоимость активов которого — 125 миллиардов долларов.

Ранее Лайф сообщал о том, что Арно стал третьим в мире "стомиллиардером".