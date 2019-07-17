В Китае Mercedes устроил смертельное ДТП, протаранив 7 мотоциклов и 2 автомобиля

3 people died and 10 other injured after a man ramped his #MercedesBenz into the bicycle lane, crashing into a group of pedestrians in Changzhou, East China's Jiangsu Province. pic.twitter.com/qUFAIq6mvI— Global Times (@globaltimesnews) 17 июля 2019 г.
В городе Чанчжоу в Китае "мерседес" сбил нескольких мотоциклистов и протаранил автомобили. В результате три человека погибли, ещё десять получили ранения, сообщает Xinhua.
В 05:47 мск (10:47 по местному времени) водитель автомобиля потерял контроль над управлением машиной и выехал на полосу для двухколёсных транспортных средств. Он сбил по меньшей мере семерых мотоциклистов, после чего вылетел на перекрёсток и протаранил два автомобиля.
Полиция задержала 35-летнего мужчину, находившегося за рулём "мерседеса". Начато расследование произошедшего.
Ранее Лайф сообщал о гибели двенадцати человек в ДТП с сельскохозяйственным грузовиком в Китае.
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