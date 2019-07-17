В Китае Mercedes устроил смертельное ДТП, протаранив 7 мотоциклов и 2 автомобиля

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Водитель не справился с управлением и вылетел на полосу для двухколёсных транспортных средств, а затем на перекрёсток.

В городе Чанчжоу в Китае "мерседес" сбил нескольких мотоциклистов и протаранил автомобили. В результате три человека погибли, ещё десять получили ранения, сообщает Xinhua.

В 05:47 мск (10:47 по местному времени) водитель автомобиля потерял контроль над управлением машиной и выехал на полосу для двухколёсных транспортных средств. Он сбил по меньшей мере семерых мотоциклистов, после чего вылетел на перекрёсток и протаранил два автомобиля.

Полиция задержала 35-летнего мужчину, находившегося за рулём "мерседеса". Начато расследование произошедшего.

Ранее Лайф сообщал о гибели двенадцати человек в ДТП с сельскохозяйственным грузовиком в Китае.

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